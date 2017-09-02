Fatih Terim ile kavga eden kebapçı Selahattin Aydoğdu heykeline kınama

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, üniversite öğrencilerinin Fatih Terim'in görevi bırakmasıyla sonuçlanan tartışmayla gündeme gelen kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun heykelini yapmasını kınadı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemize itibar kazandırmış, geçmişi başarılarla dolu böyle bir teknik adamı, kişisel veya ailevi nedenlerle karıştığı bazı adli olaylar sebebiyle bir çırpıda söküp atmak kolay olamaz. TÜFAD olarak buna izin vermemiz mümkün değildir. Ülkemizde her alanda olduğu gibi futbolumuzda da insanlar kolay kolay yetişmiyor. Adli makamlara intikal etmiş ve henüz sonuçlanmamış bir olay nedeniyle değerli hocamız Fatih Terim’in yıpratılması asla kabul edilemez.

Hele bu eylemin, ilim, irfan ve bilim yuvası olan yüksek öğretim kurumu üniversitede, Türkiye’nin geleceği olarak gördüğümüz bir grup genç öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmesi son derece üzücü olmuştur. Bu olayla ilgili yapılan ‘Heykel’ eylemini şiddetle kınıyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizi hafızalarını tekrar yoklayarak sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla.”

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