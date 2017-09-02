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Dünya Kupası Elemeleri’nde gecenin sonuçları

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, E ve F gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam etti.
00:082 Eylül 2017
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Dünya Kupası Elemeleri’nde gecenin sonuçları

Gecenin önemli maçında Çek Cumhuriyeti ile Almanya karşıya geldi. Almanya, Timo Werner ve Mats Hummels’in golleriyle maçı 2-1 kazandı. Çek Cumhuriyeti’nin golünü ise Vladimir Darida attı. C, E ve F Gruplarında oynanan ve alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde;

C GRUBU

Çek Cumhuriyeti – Almanya  1-2

Norveç – Azerbaycan  2-0

San Marino – Kuzey İrlanda  0-3

E GRUBU

Kazakistan – Karadağ 0-3

Danimarka – Polonya 4-0

Romanya – Ermenistan 1-0

F GRUBU

Litvanya – İskoçya 0-3

Malta – İngiltere 0-4

Slovakya – Slovenya 1-0

Etiketler
Dünya Kupası Elemeleri
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