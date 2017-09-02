Dünya Kupası Elemeleri’nde gecenin sonuçları

Gecenin önemli maçında Çek Cumhuriyeti ile Almanya karşıya geldi. Almanya, Timo Werner ve Mats Hummels’in golleriyle maçı 2-1 kazandı. Çek Cumhuriyeti’nin golünü ise Vladimir Darida attı. C, E ve F Gruplarında oynanan ve alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde;
C GRUBU
Çek Cumhuriyeti – Almanya 1-2
Norveç – Azerbaycan 2-0
San Marino – Kuzey İrlanda 0-3
E GRUBU
Kazakistan – Karadağ 0-3
Danimarka – Polonya 4-0
Romanya – Ermenistan 1-0
F GRUBU
Litvanya – İskoçya 0-3
Malta – İngiltere 0-4
Slovakya – Slovenya 1-0