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Dame N’Doye, Trabzonspor ile yolları ayrımaya hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor'da, forvet Dame N'doye'un takımdan ayrılması gündemde...
12:302 Eylül 2017
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Dame N’Doye, Trabzonspor ile yolları ayrımaya hazırlanıyor

Trabzonspor’un, forvet oyuncusu Dame N´Doye ile yol ayrımında olduğu öğrenildi.

Bordo mavili kulübün 2015-16 sezonunda İngiltere´nin Hull City takımından kadrosunda kattığı ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dame N´Doye´un, takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

Trabzonspor´da 2016-17 sezonunda 32 maçta forma giyen ancak sezon başında Burak Yılmaz´ın takıma katılmasıyla yedek kulübesine çekilen 32 yaşındaki oyuncunun, forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi. 02 Eylül 2017 Trabzonspor`un gözü Jose Sosa ve Serdar Taşçı`da 10 numaraya gelecek isim Beşiktaş'ın eski yıldızı. Serdar için de S.Moskova'dan haber bekleniyor İlgili Haberi Oku

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Alternatifli bir hücum hattı isteyen teknik direktör Ersun Yanal´ın ise orta sahaya takviye yapılmasının ardından N’Doye’un gidişine onay verilebileceğini yönetime bildirdiği ifade edildi.

Stoper ve orta sahaya transfer için çalışmalarını sürdüren bordo mavili yönetimin de yapılacak olan transferlerin ardından Senegalli forvet oyuncusu ile masaya oturacağı öğrenildi.

Trabzonspor forması ile 48 karşılaşmada görev alan N´Doye, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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Dame N’Doye trabzonspor
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