Çaykur Rizespor´un yeni transferi Lincoln Türkiye´ye geliyor

Çaykur Rizespor´un 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos´un bugün Türkiye’ye geleceği belirtildi.
Brezilya’nın köklü takımlarından Gremio´da forma giyen 19 yaşındaki 10 numara mevkiinde oynayan Lincoln Henrique Oliveira dos Santos ile 1 yıllığına kiralık anlaşmaya varan Çaykur Rizespor, oyuncuyu bugün Türkiye’ye getirecek.
Lincoln’un saat 17.00´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda olacağı, akşam 20.00 uçağıyla ise Trabzon´a gelip daha sonra da Rize´ye hareket edeceği bildirildi.
Brezilya alt milli takım kategorilerinde de forma giyen Lincoln ile yapılacak sağlık kontrolünün ardından satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama sözleşmenin imzalanacağı ifade edildi.