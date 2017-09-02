Çaykur Rizespor´un yeni transferi Lincoln Türkiye´ye geliyor

TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor, 19 yaşındaki Lincoln'ü kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor´un 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos´un bugün Türkiye’ye geleceği belirtildi.

Brezilya’nın köklü takımlarından Gremio´da forma giyen 19 yaşındaki 10 numara mevkiinde oynayan Lincoln Henrique Oliveira dos Santos ile 1 yıllığına kiralık anlaşmaya varan Çaykur Rizespor, oyuncuyu bugün Türkiye’ye getirecek.

Lincoln’un saat 17.00´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda olacağı, akşam 20.00 uçağıyla ise Trabzon´a gelip daha sonra da Rize´ye hareket edeceği bildirildi.

Brezilya alt milli takım kategorilerinde de forma giyen Lincoln ile yapılacak sağlık kontrolünün ardından satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama sözleşmenin imzalanacağı ifade edildi.