Beşiktaş’ta gençlik aşısı! Yunus Mallı, Ahmet Oğuz, Musa Çağıran…

Beşiktaş'ın transfer listesindeki ilk isim Wolfsburg’lu Yunus Mallı. G.Birliği’nde oynayan Ahmet Oğuz ve Osmanlıspor’dan Musa Çağıran diğer gözdeler. Avrupa’dan belirlenen genç gurbetçi oyuncular için de çalışma yapılacak.

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in “Takımın yaş ortalaması yükseldi. Gençleştirmemiz gerek” raporunun üzerine harekete geçti.

Orkan Çınar transferi ile başlatılan operasyon kapsamında bayramdan sonra çalışmalar hızlanacak. Hedeftekiilk isim ise Yunus Mallı.

Transfer döneminde de teklif yapılan 25 yaşındaki Wolfsburglu milli oyuncu, 10 numara, forvet ve sol açık olarak da görev yapabiliyor.

AHMET OĞUZ HEMEN GELEBİLİR

Sağ bek için listeye alınan Ahmet Oğuz için ise Beck'in ayrılmasından sonra Gençlerbirliği'ne teklif yapıldı. Başkent ekibinin cevabına göre 24 yaşındaki futbolcunun transferi hafta içinde bitirilebilir.

Osmanlıspor'dan Musa Çağıran da Güneş'in gözdeleri arasında. Oğuzhan Aydoğan deneyim kazanması için Alman ekibi Karlsruhe'ye kiralık gönderildi.

Scout ekibinin Avrupa'dan izlediği genç gurbetçiler için de girişimler yapılacak.