Beşiktaş’ın yenileri Kayserispor maçıyla sahneye çıktı

Milli arayı bir hazırlık maçıyla değerlendiren Beşiktaş, konuğu Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Şenol Güneş karşılaşmada Jeremain Lens ve Alvaro Negredo'ya 90 dakika şans verdi.

Beşiktaş, milli takım maçlar nedeni ile verilen arada Vodafone Park’ta Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaştı. Kayserispor, 21. dakikada Silvestre Varela’nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş ise Fatih Aksoy’un 38. dakikadaki golü ile skoru eşitlerken ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılıklı geçen ikinci yarıda gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Alvaro Negredo ve Jeremain Lens ilk kez 11’de sahaya çıktı. İki oyuncu etkili bir performans sergileyemezken takımın genç stoperleri Fatih Aksoy ve Şiyar Kepir göz doldurdu. U21 oyuncuları olan ve zaman zaman A takıma dahil olan Fatih ve Şiyar bu akşamki maçta stoper ikilisini oluşturdu. Kendine güvenen hareketleri ile dikkat çeken iki genç stoperin oyunu tribünlerden takdir topladı.

77. dakikada baldırından sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tolgay Arslan’ın durumunun ise yapılacak kontrollerden sonra açıklanacağı bildirildi. Andreas Beck, Beşiktaş`tan Stuttgart`a transferini anlattı Beşiktaş'tan ayrılarak Stuttgart'a transfer olan Andreas Beck, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Transferi hakkında konuşan Beck, Vodafone Arena yakınında yaşanan terör saldırısıyla ilgili de konuştu. İlgili Haberi Oku