Aykut Kocaman’ın yeni umudu Luis Neto

Stoperlerden oyunu geriden kurmasını ve atağı başlatmalarını isteyen sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Kocaman bu görevi yeni transfer Luis Neto'ya verecek.

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Yeni transfer Luis Neto, Fenerbahçe'nin yeni oyun sisteminin temeli olacak. Teknik Direktör Aykut Kocaman, oyunu hızlandırmak ve takımın atağa daha seri kalkmasını sağlamak için Portekizli stoperden yararlanacak.

Geçen sezon Zenit ile Rusya Ligi'nde en fazla pas arası yapan (82), en fazla sahipsiz top kazanan (146) ve son 10 maçta yüzde 88 ile en yüksek pas yüzdesine sahip savunmacı olan Neto, yeni sistemde önemli bir rol üstlenecek.

KOCAMAN ISRARCI

Aykut Kocaman, Portekizli'nin transferiyle kafasındaki oyun planını oynatma şansını bulacak.

Neto'ya geriden oyun kurma görevi verecek olan Fener'in hocası, Portekizli stoperi orta sahaya daha yakın oynatacak.

Takım ataktayken ön libero bölgesine çıkacak Neto, hücuma katkıda bulunacak. Futbolcusu ile görüşerek ondan neler istediğini anlatan Kocaman, taktik çalışmalarda bunun üzerinde ısrarla duracak.