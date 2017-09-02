Andreas Beck, Beşiktaş’tan Stuttgart’a transferini anlattı

Beşiktaş'tan ayrılarak Stuttgart'a transfer olan Andreas Beck, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Transferi hakkında konuşan Beck, Vodafone Arena yakınında yaşanan terör saldırısıyla ilgili de konuştu.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Beşiktaş’tan ayrılarak Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart’a transfer olan Andreas Beck önemli açıklamalarda bulundu.

Alman gazetesi Bild’e konuşan Beck, transferiyle ilgili detayları açıklarken Vodafone Park’ın yakınında yaşanan terör olayıyla ilgili düşüncelerini de paylaştı.

30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, “Salı günü 16.30’da kardeşim Arthur aradı. O sırada yürüyordum. Stuttgart’ın benimle ilgilendiğini söyledi ve şaşırdım. 10 dakika sonra Michael Reschke (Stuttgart Sportif Direktörü) ile görüştüm. Çarşamba günü ise Hannes Wolf’tan (Stuttgart Teknik Direktörü) uzun bir SMS aldım. Yapmak istediği sistemden bahsetti ve heyecan verici bir izlenim bıraktı” ifadelerini kullandı.

10 Aralık 2016’da Vodafone Park yakınında yaşanan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı hakkında konuşan Beck, “Olay yerine çok yakındım. Ama ülkeyi terk etme düşüncesine hiç sahip olmadım. Türkiye’deki insanlar çok pragmatik. Yoğun bir şekilde yas tutuldu ama gündem hızlıca değişti. Çünkü hayat devam ediyor. Bu beni etkilemişti” dedi.