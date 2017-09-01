Ukrayna’ya A Milli takımımıza karşı sarı destek!

Ukraynalı taraftarlar Türkiye maçı için özel hazırlık yaptı, sapsarı kıyafetlerle Metalist Stadyumu'na gelme kararı aldı.

Türkiye ile Ukrayna’nın Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya geleceği Kharkiv’deki karşılaşmaya taraftarlar özel bir hazırlık yapıyor. Bu kritik karşılaşma öncesinde Ukrayna’da özel bir hazırlık yapıldı, milli takım için özel taraftar grubu oluşturuldu.

Ev sahibi şehir olan Metalist Kharkiv’in destekleyicilerinin başını çektiği oluşum, 5 bin kişi sarı kıyafetler giyerek stadyuma gelecek ve tribünlerde yerini alacak. Kendileri gibi maça gelecek diğer Ukraynalı taraftarlara da sarı giyinmeleri çağrısında bulunuldu.

Milli takım taraftar grubu oluşumu yalnızca Türkiye maçına özgü değil, sıradaki İzlanda maçı için de deplasmana giderek takıma destek vermeyi kapsıyor. Öte yandan maç öncesi stadyumda ‘Ukrayna’yı destekliyoruz’ isimli şarkının çalınacağı belirtildi.

A Milli Takım`ın kritik sınavı! Rakip Ukrayna... A Milli Erkek Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7'nci maçında Metalist Stadyumu'nda yarın saat 21.45'te Ukrayna'nın konuğu olacak. İlgili Haberi Oku