Galibiyet yok ama ışık var!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2017'de ilk maçında Rusya'ya 76-73'lük skorla yenildi.

EuroBasket 2017 D Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında Rusya ile karşılaştı. Ülker Spor Salonu’nda oynanan mücadelede 12 Dev Adam iyi bir mücadele göstermesine rağmen basit top kayıpları yapıp, rakibi de çizgiye çok gönderince yenilgiden kurtulamadı: 76-73

Milli takımda Cedi Osman 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Erkan Veyseloğlu ile Semih Erden de 11’er sayıyla oynadı.

Milliler grubun ikinci maçında yarın (Cumartesi) 21:00’da Büyük Britanya ile karşılaşacak.

6 takımlı grupta ilk dört sırayı alacak takımlar son 16’ya yükselecek.

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Salon: Fenerbahçe Ülker

Hakemler: Michael Weiland, Manuel Mazzoni, Milan Nedovic

Türkiye: Cedi Osman 28, Sinan Güler 6, Semih Erden 11, Kenan Sipahi 6, Barış Hersek 2, Furkan Korkmaz 7, Erkan Veyseloğlu 11, Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Furkan Aldemir 2, Göksenin Köksal

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Rusya: Dmitry Khvostov 8, Alexey Shved 22, Dmitry Kulagin 6, Andrey Vorontsevich, Vladimir Ivlev 2, Timofey Mozgov 20, Nikita Kurbanov 2, Andrey Zubkov 8, Vitaliy Fridzon 8, Semen Antonov, Mikhail Kulagin, Evgeny Baburin

Başantrenör: Sergey Bazarevich

1.Periyot: 15-20 (Rusya lehine)

Devre: 33-36 (Rusya lehine)

3. Periyot: 51-55 (Rusya lehine)

ÖNEMLİ ANLAR

– Cedi Osman iki serbest atış buldu: 70-74.

– İŞTE BU OLMADI! Shved’ten 3 sayılık isabet: 68-72

– Semih Erden 5. faulle oyun dışında!

– Sinan’dan pas, Furkan’dan smaç! Harika alley-oop: 66-66.

– Semih-Erkan işbirliği durumu 62-63 yaptı.

– Sinan’ın sayılarıyla maçın başındaki 4-0’lık üstünlükten bu yana ilk defa öne geçtik: 58-57.

– Çekişmede artık son 10 dakika! Semih Erde, Mozgov’a 3. faulünü aldırdı! Basket faul: 53-57

– Bu hiç iyi olmadı! 2 saniye kala Cedi Osman’ın faulü Rusya’ya 3 serbest atış kazandırdı: 51-55

– Cedi’den bir 3 sayı isabeti daha! Cedi’nin 20. sayısı bu!

– Zubkov’un dış sayı isabetiyle fark 6’ye çıktı: 46-52

– İtalyan hakem Mazzoni, Başantrenör Ufuk Sarıca’ya teknik faul çaldı!

– Kulagin 2’de 0! Ruslar son 4 serbest atışı kaçırdı!

– Erkan’ın turnikesiyle Ruslar’ı yakaladık: 46-46.

– Furkan Korkmaz’dan kritik 3 sayılık isabet: 44-46

– Mozgov serbest atış çizgisinde isabet bulamadı. Ardından basit bir top kaybı daha yaptık!

– Üçüncü çeyrekte baskılı oyunumuz devam ediyor. Cedi Osman ile farkı yeniden 3’e indirdik.

Maçın ilk yarısı Rusya’nın 36-33 üstünlüğüyle sona erdi.

– Cedi Osman’ın serbest atıştan bulduğu 3 isabet ile durum 33-36 oldu.

– Semih’in ardından Sertaç da 3’ledi! Pota altında sıkıntı…

– Bu kötü oldu! Semih Erden hücumda faul yapınca 3’e ulaştı…

– Cedi Osman’ın basket faulü ile fark 4’e indi. Cedi’nin 10. sayısı…

– Kenan Sipahi 2. çeyrek ortasında 3. faulünü yaptı!

– Shved’in dış isabetleri devam ediyor: 24-30

– Milli takım hareketlendi! Kenan ve Semih’in sayılarıyla fark 3’e indi: 24-27!

– Semih Erden ilk sayılarını buldu: 19-27

– Sertaç Şanlı’nın ardından Semih Erden de 2. faulünü aldı.

– Rusya, Mozgov ile farkı 10’a çıkardı: 15-22.

– İkinci çeyrek Mozgov’un sayılarıyla başladı: 15-22

– Son saniyede Cedi Osman’ın kazandırdığı faul sonrasın ilk periyot skoru 15-20.

– Khvostov’un köşeden bulduğu sayı 7 sayılık fark yaratı: 13-20

– Sertaç Şanlı oyuna kenardan gelip ilk periyot bitmeden 2 faul yaptı!

– Cedi ve Shved’in dış isabetleriyle durum 11-10 oldu.

– Rusya, Shved’in 3 sayılık isabetiyle maçta ilk kez öne geçti: 6-7

– 2 dakikada 2 basit top kaybı yaptık: 4-2.

– Rusya maçın başındaki 2 dakikada sayı bulamadı.

– Maçın ilk sayı Cedi Osman’dan geldi: 2-0