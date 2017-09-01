Türkiye Rusya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Eurobasket 2017 başlıyor)

12 dev adam Eurobasket 2017'de ilk maçına çıkıyor. A milli erkek basketbol takımımız D grubundaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Peki Türkiye Rusya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Eurobasket 2017 resmen başladı. A milli erkek basketbol takımımız grubundaki ilk maçında bugün Fenerbahçe Arena’da Rusya’yı konuk ediyor. Peki Türkiye Rusya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EUROBASKET 2017’DE SAHNE BİZİM

12 dev adam Eurobasket 2017’de sahneye çıkıyor. D grubunda Sırbistan, Rusya, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika ile beraber yer alan Millilerimiz, ilk maçında bu akşam turnuvanın güçlü ekiplerinden Rusya ile karşılaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam`ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroBasket 2017 D Grubu ilk maçında Rusya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret ederek, oyunculara baklava ikram etti. İlgili Haberi Oku

TÜRKİYE RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli takımımızın Rusya ile oynayacağı Eurobasket 2017 D grubu ilk maçı bu akşam saat 21.00’da başlayacak ve mücadele NTV Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İŞTE MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU

1 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takımımızın 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu.

Milli takım kadrosu belli oldu! Yıldız isim yok... 31 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takımımızın 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu. İlgili Haberi Oku

EuroBasket 2017 için hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Ay Yıldızlılar, uzun bir çalışma dönemi sonrasında hazırlıklarını tamamlarken, şampiyonada mücadele edecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu. 13 kişi olarak çalışan A Milli Takım´da yaklaşık bir haftadan bu yana sakatlığı sürdüğü için antrenmanlara katılamayan Ali Muhammed'in yapılan son kontroller neticesinde iyileşemediği saptanmıştır. Sağlık Kurulu'nun verdiği rapor doğrultusunda turnuvada oynayamayacağı anlaşılan Ali Muhammed, bu raporun ardından Ay Yıldızlı takımımızın Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkartılmıştır.

A Milli Takım kadrosu şu şekilde:

Cedi OsmanDoğuş BalbayFurkan KorkmazErkan VeyseloğluSertaç ŞanlıKenan SipahiFurkan AldemirMelih MahmutoğluBarış HersekSinan GülerHüseyin Göksenin KöksalSemih Erden

MİLLİLERİN TURNUVA PROGRAMI

2 Eylül Cumartesi21.00 Büyük Britanya – Türkiye4 Eylül Pazartesi21.00 Sırbistan – Türkiye5 Eylül Salı21.00 Türkiye – Belçika7 Eylül Perşembe20.45 Letonya – Türkiye