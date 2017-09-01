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Son Dakika! | Wayne Rooney tutuklandı!

İngiltere'nin yıldız futbolcusu Wayne Rooney, alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı.
12:261 Eylül 2017
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Son Dakika! | Wayne Rooney tutuklandı!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Everton’da forma giyen 31 yaşındaki eski milli futbolcu, dün akşam saatlerinde Cheshire’deki evinin yakınlarında polis tarafından durduruldu.

Ünlü futbolcunun, alkol testinin ardından da gözaltına alındığı ifade edildi.

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Etiketler
alkol everton ingiltere tutuklama Wayne Rooney
Son güncelleme: 13:51 | 01.09.2017
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