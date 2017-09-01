Skandal… Kadın taraftarlara ‘sütyenini göster’ tacizi!

İngiltere İkinci Futbol Ligi büyük bir skandalla çalkalanıyor. Grimsby Town ve Stevenage takımları arasında oynanan karşılaşma öncesi stat girişinde kadın taraftarlar güvenlik görevlileri tarafından sütyenlerini göstermeye zorlandı. Söz konusu iddianın tüm ülkede infial yaratmasının ardından Stevenage Kulübü olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İddialara göre Grimbsy Town’ın kadın taraftarları, kadın güvenlik görevlilerine tişörtlerini kaldırarak sütyenlerini göstermeye zorlandı. Bu talep stadyum girişinde erkek görevliler ve sırada bekleyen erkek seyirciler varken gerçekleşti. Ayrıca kadın taraftarlardan sütyenlerine dokunmaları ve sütyenlerin balenli olduğunu doğrulamaları istendi.

Olayın ardından 20’den fazla kadın taraftar güvenlik şirketinden şikayetçi olurken, kadınlar söz konusu aramaların MOBESE kameraları tarafından kayıt edilme ihtimalinden endişe ettiklerini belirtti. Ayrıca Grimbsy Town taraftar grubu, 5 yaşındaki çocukların dahi stat girişinde tüm vücut aramasından geçtiğini iddia etti.

Olayın ardından taraftar grubu tarafından “Futbol izlemek suç değildir” temalı bir video kampanyası başlatıldı. Kampanyaya 35 kulüp de videolarla destek verdi.