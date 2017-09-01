Sakıb: “Avrupa’da oynamak istiyoruz”

Antalyaspor’un başarılı sol beki Sakıb Aytaç, iyi bir takım olduklarını belirterek, hedeflerinin UEFA Avrupa Lig’inde oynamak olduğunu kaydetti. Sakıb ayrıca Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynayacaklarını Galatasaray maçında istekli ve arzulu oynamaları halinde galibiyet alabileceklerini söyledi.

Antalyaspor'un 27 yaşındaki sol beki Sakıb Aytaç, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Galatasaray maçı hazırlıklarının ardından İHA’ya açıklamalarda bulundu. Lige kendileri dahil bazı büyük takımlarında puan kayıplarıyla başladığını aktaran Sakıb, yeni transferlerin uyum sağlamasıyla birlikte yükselişe geçeceklerini söyledi.

“Galatasaray maçı”

Son haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında oynadıkları oyunun gelecek için umut verici olduğunu dile getiren Sakıb Aytaç, “Önümüzde bir Galatasaray maçı. Rakibimiz lige iyi bir başlangıç yaptı. Biz ise kendi sahamızda çok istekli ve arzulu oynuyoruz. Tempo olarak iyi bir noktaya geldik. İstekli ve arzulu oynarsak sahadan mutlu ayrılabiliriz” dedi.

“A Milli Futbol Takımı’nda yer almak istiyorum”

A Milli Futbol Takımı’na davet beklediğini ifade eden Sakıb, “Geçen sene biz ve Konyaspor çok iyi çıkış yaptı. Bu iki kulüpten oyuncu milli takımda yoktu. Genelde hep İstanbul takımlarından oyuncu var. Bekliyorduk ama olmadı. Daha iyi performans sergileyerek inşallah ileri dönemlerde milli takımda yer alırım” diye konuştu.

“Takımımda mutluyum”

Sakıb Aytaç, transfer döneminde büyük takımlardan ne kendisine nede kulübüne resmi bir teklifin gelmediğinin altını çizerek, “Takımımda çok mutluyum. Başka kulübe gitme gibi bir düşüncem yok. Yapılan transferlerle birlikte bizde büyük takım olduk” dedi.

“Hedefimiz Avrupa”

Bu sezon hedeflerinin daha da yüksek olduğunu kaydeden Sakıb Aytaç, “ İyi bir kadromuz var. Ligde daha yükseğe çıkabiliriz. Kendi hedefim ise öncelikle takımımı en iyi yere getirmektir. Kırmızı beyaz forma altında Avrupa Lig'inde oynamak istiyorum. Şampiyonluğu kovalamak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Galatasaray`da Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İlgili Haberi Oku