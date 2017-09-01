Sahne 12 Dev Adam’ın… Rakip Rusya

12 Dev Adam yeni başarılara imza atmak için parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlılar, EuroBasket 2017'deki ilk maçında Rusya ile karşılaşacak ve mücadele NTVSpor'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2017) D Grubu’ndaki ilk maçında bugün Rusya ile karşı karşıya gelecek.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak ve NTV Spor’dan canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Rusya karşısında salondan galip ayrılarak D Grubu maçlarının yanı sıra son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarının İstanbul’da oynanacağı organizasyona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Türkiye ile Rusya’nın bulunduğu D Grubu’nda ayrıca, Sırbistan, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika yer alıyor. Grupta oynanacak diğer maçlarda Belçika ile Büyük Britanya, Sırbistan ile de Letonya karşılaşacak.

12 KİŞİLİK KADRO BELLİ OLDU

Sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncu Ali Muhammed’in kadrodan çıkarılmasıyla A Milli Takım’ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosu netleşmişti.

Milli takımın şampiyona kadrosunda Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal ve Semih Erden bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN MAÇ PROGRAMI

A Milli Basketbol Takımı’nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları, İstanbul’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Ay-yıldızlı ekibin grup maçlarının programı şöyle:

Bugün:

21.00 Türkiye-Rusya

Yarın:

21.00 Büyük Britanya-Türkiye

4 Eylül Pazartesi:

21.00 Sırbistan-Türkiye

5 Eylül Salı:

21.00 Türkiye-Belçika

7 Eylül Perşembe:

20.45 Letonya-Türkiye

TURNUVA FORMATI

Avrupa Şampiyonası’nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4 sırayı elde eden ülkeler, adlarını ikinci tura yazdıracak.

İkinci turdan itibaren İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda tek maç eleme usulüyle devam edecek şampiyona sonunda madalyalar sahiplerini bulacak.

Basketbol Şampiyonası`nda ilk gün geride kaldı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, iki grupta oynanan 6 karşılaşmayla başladı. Finlandiya, Fransa'yı uzatmalarda yenerken, Yunanistan ile İtalya rakiplerine fark attı. İlgili Haberi Oku