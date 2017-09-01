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Ramil Guliyev ‘Ayın Atleti’ ödülüne aday gösterildi

Londra’da 200 metre dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, Ayın Atleti anketinde aday gösterildi.
17:491 Eylül 2017
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Ramil Guliyev ‘Ayın Atleti’ ödülüne aday gösterildi

Londra'da 200 metre dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, European Athletics (EA) tarafından her ay yapılan Ayın Atleti anketinde aday gösterildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

“Avrupa Atletizm Birliği'nin her ay internet oylarıyla belirlediği Avrupa'da Ayın Atleti ödülü için Ağustos ayında Ramil Guliyev aday gösterildi.

Londra'da 200 metre dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, European Athletics (EA) tarafından her ay yapılan Ayın Atleti anketinde aday gösterildi. Ramil, Londra'da altın madalya kazanan Avrupalılar arasında 2017 Ağustos ayı için kıtanın en iyi atleti anketine aday gösterildi.

Ankette oylar Twitter üzerinden re-tweet, Facebook üzerinden de beğenme butonu ile kullanılıyor. Ayın Atleti anketinin internet üzerinden oylaması, 4 Eylül Pazartesi günü TSİ 13.00'te sona erecek.”

Etiketler
European Athletics Ramil Guliyev
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