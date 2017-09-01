Oktay Derelioğlu Belçika’ya attığı unutulmaz golü anlattı!

Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Oktay Derelioğlu, beIN SPORTS'ta katıldığı programda Belçika'ya attığı unutulmaz golü anlattı.

Oktay Derelioğlu’na katıldığı bir televizyon programında Belçika milli takımına attığı gol ve o anki duyguları soruldu.

Efsane isim Oktay o gün yaşananları ve attığı efsane golü şöyle anlattı…

‘O gün ki mesele o gün ben orada aslında tükendim, tükenişin bir vuruşu o gol… 98 elemelerinin en az gol yiyen defansı Belçika defansı zaten 1. onlar çıktı biliyorsunuz. 30 yada 35. dakikaydı artık top gelmiyor, topu getiremiyoruz. Bende 2-0 mağlubuz çıktım şeye doğru, aslında benim şeyim değil stilim olan bir şey değil. Gittim orta sahanın köşesine top alayım işte. Topu Tolunay hocamı Tayfun hocamı ne biri verdi bana pası. Topu Tayfun’dan aldım baktım bir gideyim dedim 2’e 1 yapıyım kimse yok bir gideyim ddedşm bir gideyim bir gide gide… Tayfun’la sonradan muhabbetini yaptık müthiş asist yaptın diye. Aslında en büyük şey Oğuz abi o gün yedek Oğuz hoca, Ali Sami Yen tünelden indik koluma yapıştı ‘sen ne yaptığının farkında mısın’ ney yaptım abi dedim ‘ne yaptığının farkında mısın nasıl bir gol attın oğlum sen öyle’ dedi. ben farkında değilim yaptığımın. Benim tek şeyim 2-1 mağlubuz maçı nasıl çevireceğiz…’

İşte Oktay Derelioğlu’nun Belçika’ya attığı harika gol…

A Milli Takım`ın kritik sınavı! Rakip Ukrayna... A Milli Erkek Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7'nci maçında Metalist Stadyumu'nda yarın saat 21.45'te Ukrayna'nın konuğu olacak. İlgili Haberi Oku