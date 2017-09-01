Nicolas Anelka her şeyi anlattı! Galatasaray, Fenerabahçe, Manchester City…

Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Galatasaray'dan teklif aldığını belirten Anelka, sarı-lacivertli takımın taraftarı olduğu için sarı-kırmızılıları reddettiğini söyledi.

2005-2006 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe’de top koşturan Nicolas Anelka, Gazete Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un sorularını yanıtladı. Anelka ayrıca Robin van Persie, Mathieu Valbuena ve Bafetimbi Gomis’le ilgili de konuştu.

İşte Anelka’nın açıklamaları…

“Tabii ki Türkiye’yi çok özledim. Burada harika zaman geçirmiştim. 1.5 yıl burada bulundum ama gerçekten harikaydı.”

“Benim için Fenerbahçe en iyisiydi ve hala en iyi kulüp. Stadyum harika, taraftarlar sıradışı ve şehir inanılmaz. Tabii ki İstanbul’u da çok özledim.”

“Aslında Bodrum’a tatile gelmiştim ama buraya gelme sebebim de bu. Çok özledim gerçekten. Fenerbahçe Stadı’na tekrar gelmeyi çok istiyordum zaten. Bunu da gerçekleştirdim. Tüm bunları organize eden Volkan Ballı’ya sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür etmek isterim ayrıca.”

“KÜÇÜK M.CITY’DEN BÜYÜK F.BAHÇE’YE”

“Ben Fenerbahçe’yi tercih ettiğimde bir sürü insan ‘Neden Türkiye’ye gidiyorsun?’ ve benzeri bir sürü laf etmişti. Herkes bir şeyler konuşuyordu bunla ilgili.”

“Bundan 10-15 yıl öncesiydi ve Türkiye’nin iyi olmadığını söylüyorlardı. Ama imzayı attığım zaman kulübü gördüm, tesisleri gördüm, şehri ve geri kalan her şeyi gördüm. Şimdi geriye baktığımda benim için ne kadar iyi bir tercih olduğunu görebiliyorum.”

“O zamanlar sahada iyi olmadığım için milli takıma seçilemiyordum. Daha sonra şehirde, kulüpte ve sahada takımımla inanılmaz mutlu oldum ve yeniden milli takıma seçildim. Tamamen sahaya odaklanabilmiştim ve beni yeniden milli takıma seçtiler.”

“Benim için gerçekten iyi zamanlardı. Aynı zamanda Fenerbahçe için de güzel zamanlardı. Çünkü bu tarz şeyler çok önemli. Ben Manchester City için oynadığım zamanlarda şimdiki Manchester City değildi. O zamanlar küçük bir kulüptü. Ve oradan büyük bir kulübe geldim.”

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“FENERBAHÇE TÜRKİYE’NİN REAL MADRİD’İ”

“Ben Fenerbahçe’ye imzaladığımda Real Madrid’i hatırladım. Çünkü Real Madrid bütün İspanya’da çok büyük bir üne sahip. Daha önce bilmiyorumdum ve hayal edemiyordum ama Fenerbahçe için oynadığımda da nereye gidersek gidelim Fenerbahçe’nin ne kadar ünlü ve büyük bir kulüp olduğunu gördüm.”

“Her yerde Fenerbahçe taraftarları vardı. Bunları bilmiyordum. Nereye gidersek gidelim taraftar bir kenera Fenerium bile vardı. Ve bu sadece Türkiye ile de sınırlı değildi. Avrupa’da da nereye gidersek gidelim Fenerbahçeliler vardı. Bu şekilde Fenerbahçe’nin çok çok büyük bir kulüp olduğunu anladım ve benim için çok iyi bir tercih olduğuna kanaat getirdim.”

“Fenerbahçe Türkiye’nin Real Madrid’i gibiydi. Gerçekten çok benziyorlar. Kulüp kültürü, tarzı, taraftarlar… Taraftarlar sizden çok ama çok fazla şey bekliyor iki kulüpte de. Ve ben Fenerbahçe’ye gelmeden önce Real Madrid’de oynadığım için ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum.”

“Benim için harika bir deneyimdi. Dediğim gibi büyük bir kulüpteydim, taraftar harikaydı ve ayrıca takım da çok iyidi. Şampiyon olmak istemiştim ve ilk 6 ayımda bu duyguyu yaşamıştık.”

“Çok iyi bir tecrübeydi fakat sonraki yıl çok fazla oynayamadım ve Türkiye’de çok fazla kalmadım. Ama kulübe dair, taraftara dair sayısız güzel şeyi her zaman hatırlayacağım. Çünkü burada mükemmel zaman geçirdim. Hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.”

“VALBUENA ÇOK GOL VE ASİST ÜRETİR”

“Valbuena çok iyi bir oyuncu. Milli takımda oynarken de çok iyi bir oyuncuydu. Orada beraber de oynadık. Lyon ve Marsilya’da da çok iyi performansları oldu.”

“Çok yaratıcı bir oyuncu ve çok asist yapabilir. Frikiklerden veya kendi çabasıyla goller atabilir. Ben çok beğeniyorum ve Fenerbahçe’ye çok yardımcı olacaktır. Bence taraftarlar onu şimdiden sevmiş durumda.”

“Ama Fenerbahçe’nin daha iyi olabilmek için birlikte oynamaya ihtiyacı var. Takım kötü değil. Fakat zamana ihtiyacı var. Bireysel oyunla gelişemezler. Herkes bir bir bir oynarsa olmaz. Takım olmaya ihtiyaçları var. Bence bundan sonra gelişecektir.”

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“FUTBOLDA MÜSLÜMAN OLMAK DAHA ZOR”

“Bir ayrımcılık olduğunu düşünmüyorum ama futbolda dini konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Futbol evrensel bir oyun, dünyanın her yerinde futbol oynanıyor.”

“Eğer insanlar futbolda dinler hakkında konuşmak istiyorsa bu büyük bir hata. Biz Allah’a ve inanıyoruz ve o bizi koruyor. Biz de özel hayatımızda yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Örneğin ben futbol oynarken eğer 5 kere dua etmem gerekirse bu benim hayatımdır. Bu benim özel hayatımdır ve bununla ilgili konuşmak istemem.”

“Basının bunla ilgilenmesini istemem. Futbolda asla dinle ilgli konuşmamalısınız. Müslüman, Hristiyan, Budist vs. vs. çok iyi futbolcularınız olabilir. Futbol futboldur. Sadece futbolda kalmalıyız. Ama şu da doğru ki eğer müslümansanız futbolcu olmak çok az da olsa daha zor. Bu doğru.”

“GALATASARAY’I REDDETTİM, ÇÜNKÜ FENERBAHÇELİYİM”

“Öncelikle Fenerbahçe taraftarına ve Türk insanına her şey için teşekkür etmek isterim. Çünkü buraya geldiğimde Türkiye için söylenenen her şeyin boşa olduğunu bana hızlı bir şekilde gösterdiler.”

“Türkiye gerçekten iyi ve çok güzel bir ülke. Gelene kadar bunu bilmiyorsunuz geldikten sonra ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Benim için buraya gelmek çok doğru bir seçimdi.”

“Özellikle Fenerbahçe’ye geldiğimde yaşadığım şeyleri hiçbir zaman unutmayacağım. Ben Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra da bir Fenerbahçe taraftarı oldum.”

“Benim evimde çok fazla forma yok fakat Fenerbahçe forması her zaman kesinlikle var. Çocuklarım da sık sık giyiyorlar. Yine ayrıldıktan sonra başka bir kulüp için de Türkiye’ye dönme şansım oldu ama ben net bir şekilde ‘Hayır’ dedim. Çünkü ben Türkiye’de Fenerbahçe dışında başka bir kulüpte oynayamazdım. O takım da Galatasaray’dı. Onlara hayır dedim. Çünkü eğer Fenerbahçe için oynadıysanız Galatasaray için oynamanız sizin için mümkün değildir.”

“Ben bir Türk değilim fakat benim Fenerbahçe’ye karşı olan hislerim Galatasaray’da oynamama izin vermeyecek kadar çok kuvvetli. Galatasaray’a elbette saygı duyuyorum. Onlar da büyük bir kulüp, onları da seviyorum ama bu mümkün değildi.”

“Zaten en başta Türkiye’yi ve Türk insanını seviyorum ama Fenerbahçe’yi daha çok seviyorum. Bu yüzden Türkiye’ye geri dönmeyle ilgili karar vermem gerektiğinde Fenerbahçe olsaydı beni isteyen gelirdim. Ama Galatasaray olduğu için gelmedim ve Juventus’a gidip imza attım.”

“Ama o dönem Fenerbahçe de teklif yapmış olsaydı kesinlikle buraya geri dönerdim. Herkese saygı duyuyorum ama benim için Fenerbahçe 1 numara!”

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“RVP’Yİ ANLAMAK GEREK”

“Robin van Persie çok iyi bir oyuncu. Gerçekten çok çok iyi bir oyuncu. Ama onun oyununu anlamanız gerekiyor. O akıllı bir oyuncu. Onu anlayacak oyunculara ihtiyacı var.”

“Mesela ben oynadığımda Alex vardı arkamda. Bana çok iyi paslar verebiliyordu. Valbuena da çok iyi bir oyuncu. O bu işi yapabilir. Ama tekrar ediyorum Van Persie çok iyi ve çok akıllı bir oyuncu.”

“Vardar maçında onu izlerken dikkatimi çekti. O öyle bir forvet ki ceza sahası içinde bir top bile yeterli olur gol atması için. Ama bazen o bir topu ona vermeniz gerekiyor, o şansı yaratmanız gerekiyor.”

“Bence bu kötü durum onunla alakalı değil. Bütün takımla alakalı bir durum. Bir maçı 11 oyuncuyla kaybedersiniz ve yine bir maçı 11 oyuncuyla kazanırsınız. Sadece forvetiniz gol atmadı diye kaybetmezsiniz.”

“Bence Van Persie çok iyi bir oyuncu ve Soldado gibi isimlerle çok fazla gol atacaktır. Ayrıca rekabetten dolayı daha çok mücadele edecek ve ilk 11’de kalmak için çabalayacaktır. O mükemmel bir oyuncu.”

“FENERBAHÇE’NİN İŞİ ZOR”

“Biliyorsun futbol zor bir oyun. Beşiktaş iyi bir takım. Galatasaray Gomis, Belhanda gibi isimlerle çok daha iyi görünerek başladı. Onları zaten Fransa Ligi’nden çok iyi tanıyorum.”

“Gomis ligin en iyi oyuncularındandı. Takımı Vardar maçında gördüm ve bu sezon onlar için zor olacak. Kesinlikle onlar kolay zamanlar beklemiyor.”

“İnsanları eleştirmek istemiyorum çünkü ben de yıllarca futbol oynamış biri olarak ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Futbol gerçekten kolay değil. Ama Fenerbahçe’nin önünde Beşiktaş ve Galatasaray’dan daha iyi duruma gelebilmek için birçok zorluklar var.”

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