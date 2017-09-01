Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi’nde

Yakın Doğu Üniversitesi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen Amerikalı oyuncu Jantel Lavender’i kadrosuna kattı.

Bu sezon Kadınlar Euroleague'de mücadele edecek olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Uzun yıllar Türkiye'de oynayan ve aynı zamanda WNBA takımlarından Los Angeles Sparks'da forma giyen Jantel Lavender, önümüzdeki sezon Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyecek.

Euroleague ile WNBA'in müdavimlerinden

Kadın basketbolunun en değerli uzunları arasında yer alan ve hem Avrupa basketbolunda hem de WNBA'de uzun yıllardır mücadele eden Jantel Lavender, her iki ligin de en tecrübeli oyuncuları arasında yer alıyor. Lavender, Euroleague'de uzun yıllardır Famila Schio, Wisla Krakow ve Fenerbahçe formalarını giydi.

Kariyeri şampiyonluklarla dolu

ABD'nin Ohio State mezunu olan Lavender'in kariyeri başarılarla dolu. Kariyerinde İtalya Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Polonya Ligi (2 kez), Polonya Kupası (2 kez) ve geçtiğimiz sezon Los AnglesSparks ile kazandığı WNBA Şampiyonluğu bulunan Lavender, kişisel olarak da WNBA En iyi Altıncı Oyuncu Ödülü, Polonya Ligi ve Polonya Kupası MVP ödülleri kazandı, ayrıca WNBA Allstar'a seçilme başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Lavender, Türkiye Ligi'ni 14.7 sayı, 7.8 ribaund, 2.7 asist ortalamaları ile tamamladı. LavenderEuroleague'de ise 13.6 sayı, 7.2 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı. WNBA'de LosAngeles Sparks forması ile 2017 sezonunda şu ana kadar 7.1 sayı, 3.1 ribaund, 1.0 asist ortalamaları kaydetti.

Tümer: “Bize hem yetenek hem de tecrübe anlamında çok değer katacak”

Jantel Lavender transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatörü Murat Tümer, “Bu sene üç kupalı takımımızın iskeletini koruduk, ayrıca da ihtiyacımız olan mevkilere takviyeler yaptık. Son olarak dört ve beş numara oynayabilen bir oyuncu arıyorduk. Bu doğrultuda çeşitli görüşmelerimiz oldu ve Lavender'de karar kıldık. Lavender kadın basketbolunun en değerli uzunları arasında yer alan, kariyeri tartışılmaz bir oyuncu. Kendisi hem Türkiye liginde hem de önümüzdeki sezon mücadele edeceğimiz Euroleague'de uzun yıllardır oynamış çok tecrübeli bir oyuncu. Bize hem yetenek hem de tecrübe anlamında çok değer katacak. Güçlü bir kadro ile Avrupa Ligi'nde final oynamak için mücadele edeceğiz. Lavender savaşçı bir yapıya sahip bir oyuncu. Hedeflerimiz doğrultusunda kendisine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirip katkı sağlayacağına inanıyoruz. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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