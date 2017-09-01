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İngiliz basını, Babel’i Newcastle’a transfer etti!

İngiliz basını, Ryan Babel'in Newcastle United'a transfer olduğunu duyurdu ve Hollandalı oyuncu açıklama yapmak zorunda kaldı.
08:421 Eylül 2017
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İngiliz basını, Babel’i Newcastle’a transfer etti!

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel’in Newcastle United formalı fotoğrafı, İngiltere’de heyecan yarattı.

İngiltere’de Ryan Babel’in Newcastle United’a transfer olduğu açıklandı ve fotoğraf paylaşıldı.

Christian Atsu’nun fotoğrafını kullandılar

Bu paylaşımın üzerine Ryan Babel’e tebrik ve soru mesajları geldi. Hollandalı futbolcu, Newcastle United’a transfer olmadığını resmi hesabından açıklamak zorunda kaldı.

Bir Newcastle taraftarının, ‘Rafa Benitez ile bir araya gelen Babel’e tebrikler’ paylaşımına Ryan Babel yanıt verdi.

Ryan Babel resmi hesabından, ‘Çocuklar konuyu bilmiyorum ama helikopterim bütün gün garajdaydı’ şeklinde açıklama yaptı.

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Etiketler
beşiktaş ingiltere newcastle united ryan babel transfer
Son güncelleme: 08:45 | 01.09.2017
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