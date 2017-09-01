Güneş: Beck tamam da Cenk’in yeri nasıl dolar?

Crystal Palace’ın golcü futbolcu için yaptığı 12.5 milyon poundluk teklif, Beşiktaş teknik heyetini sıkıntıya soktu. Şenol Güneş, yönetime endişesini dile getirdi: “Elimizde Andreas Beck’in alternatifleri var. Ancak Cenk giderse sıkıntı yaşarız.”

Crystal Palace’ın Cenk Tosun için 12.5 pound (Yaklaşık 55 milyon TL) gibi astronomik bir teklifle gelmesi Beşiktaş’ta sıradışı saatlerin yaşanmasına neden oldu. Yönetim, kulübe rahat bir nefes aldıracak bu yüksek teklife ilk etapta kayıtsız kalamazken, teknik heyeti sıkıntı bastı. Süper Lig’in halihazırda oynanıyor olması, Şampiyonlar Ligi’ne birkaç hafta kalması ve transfer döneminin sonlarına gelinmesi nedeniyle takımın önemli yapı taşlarından birisinin gitme olasılığı teknik direktör Şenol Güneş’i endişelendirdi…

CENK TOSUN TAKIMDA KALDI, GİTMİYOR

yönetimle masaya yatıran Güneş’in, “Andreas Beck’in başka bir takıma transfer olmasında bir sorun yok. Sağ bek için alternatif isimlere sahibiz. Ancak Cenk’in yerini nasıl dolduracağız? Takımdan ayrılacaksa mutlaka kaliteli bir forvet almalıyız” dediği öğrenildi. Ama tecrübeli hocanın bu endişesi kısa sürede boşa çıktı. Yönetim, 12.5 milyon pounddu 6 aylık kısa bir zaman diliminde esteyince Cenk Tosun, son anda takımda kaldı. Bunun üzerine Crystal Palace, bir dönem Aksihar Belediyespor forması giyen Niasse’yi transfer etti.

İngiliz basını, Babel`i Newcastle`a transfer etti! İngiliz basını, Ryan Babel'in Newcastle United'a transfer olduğunu duyurdu ve Hollandalı oyuncu açıklama yapmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku