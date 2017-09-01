Galatasaray’a kötü haber! Asamoah kadroda…

Juventus’un Kwadwo Asamoah’ın Galatasaray’a gitmesine izin vermesi için beklediği Leonardo Spinazzola transferi gerçekleşmeyince sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi!
İtalya Serie A şampiyonu, Asamoah’ın yerini dolduramayacağı için izin vermediği transfer sonrasında flaş bir harekette daha bulundu. Juventus, UEFA’ya gönderdiği Şampiyonlar Ligi listesinde Asamoah’a da yer verdi.
Bu durum, Juventus’un oyuncuyu Galatasaray’a göndermeyeceği şeklinde yorumlandı.
Galatasaray’ın istediği Asamoah, Juventus’un Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı! pic.twitter.com/dzzwhz8zfO
— SKOR (@SozcuSkor) 1 Eylül 2017