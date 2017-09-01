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Galatasaray’a kötü haber! Asamoah kadroda…

Galatasaray'ın istediği Juventus'un Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.
19:091 Eylül 2017
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Galatasaray’a kötü haber! Asamoah kadroda…

Juventus’un Kwadwo Asamoah’ın Galatasaray’a gitmesine izin vermesi için beklediği Leonardo Spinazzola transferi gerçekleşmeyince sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi!

İtalya Serie A şampiyonu, Asamoah’ın yerini dolduramayacağı için izin vermediği transfer sonrasında flaş bir harekette daha bulundu. Juventus, UEFA’ya gönderdiği Şampiyonlar Ligi listesinde Asamoah’a da yer verdi.

Bu durum, Juventus’un oyuncuyu Galatasaray’a göndermeyeceği şeklinde yorumlandı.

Etiketler
galatasaray italya juventus şampiyonlar ligi spor toto süper lig
Son güncelleme: 19:12 | 01.09.2017
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