Bursaspor’un kiralamak istediği Douglas Benfica’ya gitti

Bursaspor'un transfer listesinde yer alan Brezilyalı oyuncu Douglas, Barcelona'dan Benfica'ya kiralandı.

Bursaspor, uzun uğraşlar verdiği sağ bek oyuncusu Douglas Pereira Dos Santos transferinden sonuç alamadı. 27 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varan yeşil beyazlı ekipte, transfer son anda Portekiz Kulübü Benfica’nın devreye girmesiyle gerçekleşmedi. Benfica, Douglas’ın 1 yıllığına kiralanması için oyuncunun bonservisinin bulunduğu kulüp olan Barcelona ile anlaşmaya vardı.

Barcelona da transferi doğrularken, Brezilyalı savunmacı ile yapılan anlaşma Benfica’nın resmi internet sitesinden de duyuruldu.

2014-15 sezonunda Brezilya’nın Sao Paulo Kulübü’nden Barcelona’ya 4 milyon Euro karşılığında transfer olan Douglas, burada yalnızca 8 maça çıkabilmişti. Geçtiğimiz sezonu ise bir başka İspanyol Kulübü Sporting Gijon’da kiralık geçiren tecrübeli oyuncu 23 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.

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