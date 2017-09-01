Bogdanovic 30 sayı attı, Sırbistan kazandı

2017 EuroBasket D Grubu'nda oynanan ikinci karşılaşmada Sırbistan, Letonya’yı 92-82 mağlup etti.
Ülker Arena Salonu’nda Sırbistan ile Letonya karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Letonya ilk periyotu 24-21 önde tamamladı. İkinci periyotta daha etkili görünen Sırbistan son saniyelerde yediği basketle soyunma odasına 47-45 geride girdi.
İkinci yarıda özellikle Bogdanovic’in etkili oyunuyla Sırbistan, rakibine karşı üstünlük sağlarken, final periyotuna 65-60 üstün girdi. Son bölümde de üstünlüğünü bırakmayan Sırplar, salondan 92-82 galip ayrıldı.
Maçın en skorer oyuncusu 30 sayı ile Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic oldu.