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Bogdanovic 30 sayı attı, Sırbistan kazandı

2017 EuroBasket D Grubu 2. maçında Sırbistan, Letonya'yı 92-82 yendi.
20:001 Eylül 2017
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Bogdanovic 30 sayı attı, Sırbistan kazandı

2017 EuroBasket D Grubu'nda oynanan ikinci karşılaşmada Sırbistan, Letonya’yı 92-82 mağlup etti.

Ülker Arena Salonu’nda Sırbistan ile Letonya karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Letonya ilk periyotu 24-21 önde tamamladı. İkinci periyotta daha etkili görünen Sırbistan son saniyelerde yediği basketle soyunma odasına 47-45 geride girdi.

İkinci yarıda özellikle Bogdanovic’in etkili oyunuyla Sırbistan, rakibine karşı üstünlük sağlarken, final periyotuna 65-60 üstün girdi. Son bölümde de üstünlüğünü bırakmayan Sırplar, salondan 92-82 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu 30 sayı ile Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic oldu. 01 Eylül 2017 Belçika, Britanya galibiyetiyle başladı Belçika, Eurobasket D Grubu ilk maçında Büyük Britanya'yı 103-90 mağlup etti. İlgili Haberi Oku 01 Eylül 2017 EuroBasket`in güzelleri! EuroBasket'in İstanbul ayağı başladı. Maçlarda mola, periyot ve devre arasında sahne alan dansçılar ise tribünleri coşturdu (FOTOĞRAFLAR FATİH ERDOĞDU) İlgili Haberi Oku

Etiketler
2017 EuroBasket Letonya Sırbistan
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