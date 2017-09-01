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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosu açıklandı.
23:351 Eylül 2017
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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş; Boyko, Veli Kavlak, Milosevic ve Pedro Franco’yu kadroya dahil etmedi.

Siyah-beyazlıların resmi siteden yaptığı açıklama şöyle;

2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarımızda forma giyecek oyuncularımızın listesi şöyledir:

29- Tolga Zengin, 1-Fabricio Agosto Ramirez, 3-Adriano Correia, 88-Caner Erkin, 77-Gökhan Gönül, 5- Pepe, 2-Matej Mitrovic, 6-Dusko Tosic, 18-Tolgay Arslan,8-Ryan Babel, 15-Orkan Çınar, 13-Atiba Hutchinson, 17-Jeremain Lens, 12-Gary Medel, 10-Oğuzhan Özyakup, 7-Ricardo Quaresma, 94-Anderson Talisca, 20-Necip Uysal, 11-Mustafa Pektemek, 9-Alvaro Negredo, 23-Cenk Tosun

Etiketler
beşiktaş şampiyonlar ligi
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