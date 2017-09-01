Asamoah rest çekti! ‘Kalırsam…’

Gazete Habertürk’ten Erhan Telli’nin haberine göre Galatasaray yönetimi, stoper bölgesine takviye ettiği Jason Denayer'in ardından, uzun süredir uğraştığı Juventus'un Ganalı yıldızı Asamoah'ın transferinde de sona yaklaştı.
Juventus’un sürpriz bir pürüz çıkarmaması halinde 29 yaşındaki oyuncu Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.
İtalyan kulübü, yapılan yoğun pazarlıkların ardından sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Asamoah'ı bırakmaya yeşil ışık yaktı.
Daha önce 6 milyon Euro isteyen Juventus, Galatasaray'ın 4.7 milyon Euro bonservis bedeli teklifini değerlendirmeye aldı.
JUVE'YE REST ÇEKTİ
Bunda Asamoah'ın “Ben Galatasaray'la anlaştım, siz de anlaşın. Başka takımda da oynamak istemiyorum. Kalırsam faydalı olacağımı da sanmıyorum” sözleri oldukça etkili oldu.
Bu transferin birkaç gün içinde olumlu sonuçlanması, Ganalı sol bekin hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Sarı-Kırmızılı yönetim, ön protokol yaptığı Asamoah'a 4 yıllık sözleşme karşılığı bonuslar hariç senelik 2.5 milyon Euro ödeyecek.
Günaydın #Galatasaray Ailesi pic.twitter.com/NijnhX0ItX
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Ağustos 2017
“Günaydın Galatasaray ailesi” başlığıyla gülücük ve güneş eklenen mesajda Türk Telekom Stadyumu'nun sadece sol bek mevkisinin görev yaptığı saha alanına güneş vurması dikkat çekti.