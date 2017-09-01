Ali Ece Lucescu’yu eleştirdi!

Ünlü yorumcu Ali Ece, Milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu'yu eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Ünlü yorumcu Ali Ece, Milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu’yu eleştiren bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı…

“Sadece aptallar fikrini değiştirmez” şüphesiz çok zekice bir söz. 2001-2004 arasında Türkiye'de başarıyla eş anlamlı olan Lucescu'yu hatırlatan bir zekâ. Lakin insanın sadece kendisini zeki zannedip kalanları aptal yerine koymaya çalışması da bir o kadar tam tersi.

– Lucescu, Oğuzhan konusunda yaptığı hatadan dönüşünü açıklarken ne kadar etkileyici ise yardımcılarına atfedilen “Oğuzhan taktik anlayıştan dolayı kadroya alınmadı” sözünün üzerinde hiç durmaması bir o kadar anti-Lucescu cephesinin ekmeğine yağ süren cinsten.

BAK HOCAM SENİN PLATON NE DİYOR?

– Lucescu, Platon/Eflatun'u çok sever, sık sık ondan alıntılar yapar. Aynı Platon/Eflatun'un “Bilge insanlar söyleyecek bir şeyleri olduğu için konuşurlar. Bilge olmayan insanlar ise bir şey söylemek zorunda kaldıkları için konuşurlar” diye efsane bir lafı da var.

Lucescu'nun kariyerine, başarılarına, kişiliğine saygım büyüktür ancak bilen bilir, bilmeyen de öğrensin: Söz konusu Türkiye Milli Takımı ise değil Fatih Terim ve Lucescu, öz babamı bile tanımam! Oğuzhan'ın iki kader maçımızın kadrosuna alınmaması hataydı. Çok basit bir mantıkla fikrimi açıklamaya çalışacağım.

– Eğer taktik anlayıştan kasıt 2 merkez orta sahanın ilk 11'de yer aldığı 3-4-3 oynatmaksa, o zaman yine son iki sezonun en kötü Oğuzhan'ı son iki sezonun en iyi Ozan Tufan'ın yerine kadroda yer alır.

KULÜP TAKIMINDA HANGİSİ TERCİH EDİLİR?

– Dilerim yakın gelecekte Ozan Tufan düzelir, en azından Bursaspor'daki seviyesine geri döner. Ancak son iki sezonu kriter alarak Fenerbahçe Ülker Stadı'nın önüne referandum sandığı kurup “Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ozan Tufan ile Oğuzhan Özyakup'u takas etsin mi?” sorusunu sorsak, sandıktan %99 “Evet” çıkar, %1'lik oyu da üşenmeyip oralara kadar gelen Fenerbahçe'nin rakibi olan takımları tutan taraftarlar verir!

Tekrar ediyorum, dilerim Ozan Tufan, Ukrayna maçından itibaren muhteşem bir düzelme ve gelişme sürecine girer, o ayrı!

MAÇ YOKKEN ÇIKAN KAVGA MI BELİRLEYECEK?

– Aynı “Taraftar-Oyuncu Takası Referandumu” analojisini Selçuk İnan için yapmayacağım.

Selçuk İnan, son 2 sezonunda form olarak kendi standardının gerisinde kalsa da Türk futbol tarihinin en klas 5 merkez orta sahasından birisi.

OĞUZHAN BURSA MAÇINDA İYİ DEĞİLDİ

Ancak nasıl Lucescu'nun Oğuzhan'ı çağırmaya karar verdiğini söylediği Bursa maçında Oğuzhan kendi standardına göre iyi oynamadıysa, Selçuk İnan zaten asıl standardının gerisinde olduğu için ligde topu topu 22 dakika oynadı. Tudor bunu “taktik anlayış”la açıklarsa kimse itiraz etmez mesela!

– Hâlihazırda kim oynarsa oynasın, yine Dünya Kupası'na gidemeyeceksek, hepsini boş verelim, önce ligi ve altyapıları geliştirelim!

– Lucescu da Türkiye Ligi'ndeki yabancı kuralıyla ilgili yeni fikrini kendine saklasın çünkü Türkiye'de kulüp takımları çalıştırırken tam tersini düşünüyor, söylüyordu.

Zaten Fatih Terim, TFF üyesi kebapçıyla “o kavga”ya girişmeseydi, Lucescu göreve getirilecek miydi?

◊ Kulüplerin oyuncularla sözleşmelerini, başka hangi iddialı futbol ülkesinde maç yokken teknik direktörün bir federasyon yetkilisiyle giriştiği tartışma belirler ki?

Milli takım, Ukrayna`da A Mili Takım, Dünya Kupası Grup Eleme maçında Ukrayna ile karşılaşacağı maç için Kharkiv'e geldi. İlgili Haberi Oku