Tottenham, Serge Aurier’i renklerine bağladı

Premier Lig ekibi Tottenham, transferin son gününde PSG'nin sağ bekini kadrosuna kattı.

Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Tottenham, transferin son gününde yıldız bir ismi renklerine bağladı.

Londra ekibi, PSG’nin Fildişi Sahilli sağ beki Serge Aurier’i transfer ettiğini resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada Aurier ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Tottenham, bu transfer için Fransız devine 25 milyon euro ödeyecek.

PSG, sezon öncesinde sağ bekini Juventus’tan ayrılan Daniel Alves ile güçlendirmişti.

Tottenham, daha önce Ajax’tan Davinson Sanchez ve Estudiantes’ten Juan Marcos Foyth’u kadrosuna dahil etmişti.

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