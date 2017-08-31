Taraftar değil canavar!.. Futbolcunun hayatını kaybeden bebeğine laf etti!

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Sheffield United forveti Billy Sharp’ın hayatını kaybeden bebeği ile ilgili tweet atan bir Derby County taraftarı Derby yönetimi tarafından ömür boyu maçlardan men edildi. Kulüp ayrıca emniyet yetkilileriyle temasa geçerek kimliğini tespit ettikleri söz konusu taraftar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Billy Sharp’ın oğlu 2011 yılında iki günlükken gastroşizis hastalığından ötürü yaşamını kaybetmişti.

Cumartesi günü Sheffield United’ın Derby County’yi 3-1 yendiği maçta gollerden birine Billy Sharp imza attı. Bunu bildiren tweetin altına bir kullanıcı ‘Oğlu ölü’ diye yazdı. Aynı taraftar sonra ‘Billy Sharp’ın oğlu ölü’ diye korkunç tweetine devam etti.

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Derby yetkilileri gelen yoğun tepkiler üstüne Jordan Byrne adlı taraftarın Derby County’nin maçlarına girişine yasak getirdi.

Derby yönetimi ayrıca, “Twitter ile bağlantıya geçerek resmi olarak bu taraftarın kimlik bilgisini polise vermesini talep edeceğiz. Alacağı cezayı da takip edeceğiz. Taraftarlarımızın da bu konudaki desteğine açığız” açıklamasında bulundu.

En çok Derby taraftarlarından tepki gören Jordan Byrne adlı taraftar önce Twitter’ını kilitledi, sonra da hesabını tamamen kapattı.