Süper Lig’de 17 haftanın fikstürü açıklandı! İşte derbi tarihleri…

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda ilk yarının fikstürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda 4. haftadan ilk yarının sonu olan 17. haftaya kadar olan maçların programını açıkladı.

Buna göre Süper Lig’in 6. haftasındaki Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi 23 Eylül Cumartesi günü saat 19.30’da oynanacak. 9. haftadaki Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ise 22 Ekim Pazar 19.30’da yapılacak.

Süper Lig’in 14. haftasındaki Beşiktaş – Galatasaray derbisi de 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da oynanacak.

İlk yarı maçları 25 Aralık 2017’de sona erecek ligde ikinci yarı ise 19 Ocak 2018’de başlayacak ve 20 Mayıs 2018 tarihinde oynanacak 34. Hafta müsabakalarıyla sezon sona erecek.

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