Son dakika Stuttgart, Beck transferini duyurdu

Beşiktaş’ın TFF’ye sözleşmes feshini bildirdiği Andreas Beck, Bundesliga ekibi Stuttgart’ın sağlık kontrolünden geçip sözleşmeye imza attı.

Beck eski takımına 2 yıllık sözleşme ile geri döndü. Alman ekibi, oyuncunun bonservis bedelini açıklamadı. Siyah-beyazlıların bu transferden 2 milyon Euro alması bekleniyor. Beşiktaş, Beck’i 2015 yılında Hoffenheim’dan 1.75 milyon Euro’ya transfer etmişti.

BECK’TEN VEDA MESAJI

Beck ayrılık sonrası Facebook’tan veda açıklaması yaptı. Alman futbolcu, daima Beşiktaş taraftarı olarak kalacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

“Sevgili taraftarlar, harika geçen iki yılın ardından Beşiktaş ve İstanbul’a veda ediyorum. Sadece saha içinde değil, güncel yaşantımda da çok güzel anlar yaşadığım iki yıl oldu. Bu kadar sıcak şekilde beni aranızda kabul ettiğiniz için size sonsuz minnettarım.

Sportif olarak bu iki yılda iki şampiyonluk ve sayısız önemli galibiyetleri birlikte kutladık, sevincimizi paylaştık. Benim için en az bunlar kadar önem arz eden bir şey varsa, bu dönem içinde çok önemli arkadaşlıklar edinmem oldu. Ailem ve benim için İstanbul ikinci evimiz oldu ve bu hep böyle kalacak. Bu şehrin ve bu kulübün her zaman taraftarı kalacağım.

Ama bununla birlikte yeni maceramı da iple çekiyorum. Stuttgart’a dönmek benim için duygusal bir husus. Başka bir takım için Beşiktaş’ı bırakmazdım. Futbolcu olarak Stuttgart’ta büyüdüm. Kulübün son yıllardaki gelişimini takip ettim ve geçen sezon Bundesliga’ya çıkma mücadelesini heyecanla yakından takip etmiştim. Bölgedeki heyecan olağanüstü ve motive edici. Bunun tekrar bir parçası olmak güzel bir duygu. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım.

Görüşmek üzere.

Sevgiler,

Andi”