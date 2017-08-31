Son Dakika! | Salih Uçan resmen Sion’da!

Sion, Salih Uçan transferini resmen açıkladı!Salih Uçan resmen Sion'da... İsviçre ekibinin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü de bu transferi duyurdu. Genç oyuncu imza atmak üzere İsviçre'ye uçtu. Genç oyuncu, Instagram hesabından İsviçre'ye uçarken görüntülerini paylaştı.

Fenerbahçe’nin kadrosunda düşünmediği Salih Uçan, yeni sezonda Sion forması giyecek. İsviçre ekibi, genç oyuncuyu 1 yıllığına kiraladığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Bu sabah imza atmak üzere İsviçre’ye uçan genç oyuncu, uçak içinden görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Salih Uçan yeni takımında 48 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe Kulübü: Sion’la anlaşma sağlandı

Fenerbahçe Kulübü de Salih Uçan için Sion’la anlaşma sağlandığını resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Salih Uçan’ın kiralık olarak transferi konusunda İsviçre ekibi FC Sion ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncumuz Salih Uçan bu sezon FC Sion takımı için mücadele edecektir. Futbolcumuz Salih Uçan’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.”

İşte Sion’un yaptığı resmi transfer açıklaması: