Son Dakika | Luis Nani, Lazio’da!

Serie A ekibi Lazio, Valencia'da forma giyen Portekizli Luis Nani'yi kiraladı. Eski takım Fenerbahçe ve Trabzonspor'la adı anılan Portekizli yıldız, imza için Roma'ya geldi.

Serie A ekibi Lazio, Luis Nani ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

İmza için Roma’ya gelen Portekizli kanat oyuncusu, atkı ile objektiflere poz verdi.

10 MİLYON EURO SATIN ALMA MADDESİ

Lazio’nun kiralama anlaşmasının yanısıra 10 milyon euroluk bir satın alma maddesi koyduracağı ifade edildi.

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