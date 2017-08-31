Son dakika Kylian Mbappe, PSG’de
Paris Saint-Germain, Monaco'dan Kylian Mbappe transfer etti. Genç yıldız ilk sezon kiralık olarak oynayacak sonra ise 4 yıllık imza atacak.
PSG yaza damgasını vuran ve merakla beklenen 2. transferi de gerçekleştirdi! Fransız devi, Neymar’dan sonra Monaco’dan Kylian Mbappe’yi de kadrosuna kattı.
Bu sezon Finansal Fair Play nedeniyle Fransız oyuncuyu kiralayan Paris Saint-Germain, gelecek sezon sonunda ise oyuncuya 4 yıllık imza attıracak. PSG, transferde oyuncunun satın alma rakamını açıklamadı.
31 Ağustos 2017 Son dakika Stuttgart, Beck transferini duyurdu İlgili Haberi Oku
31 Ağustos 2017 Dortmund, Manchester City`den Jadon Sancho`yu aldı Dembele transferinden 105 milyon Euro kazanan Borussia Dortmund, Manchester City'den genç futbolcu Jadon Sancho'yu kadrosuna dahil etti. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 21:34 | 31.08.2017