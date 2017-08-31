Son dakika Galatasaray, Denayer’i resmen kadrosuna kattı

Galatasaray, taraftarın havalimanında büyük coşkuyla karşıladığı Jason Denayer'i kiraladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray gün içerisinde sağlık kontrolünden geçirdiği Jason Denayer için resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı savunma oyuncusu Manchester City’den bu sezon için kiraladı. Galatasaray, Denayer için toplamda 500 bin Euro ödeme yapacak.

Denayer, Galatasaray’dan bu sezon için 1 milyon 359 bin Euro ücret alacak.

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KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcu Jason Gregory Denayer ve kulübü Manchester City FC ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 210.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ile kiralama süresi içerisinde Türkiye’deki imaj hakları için 290.000 Euro olmak üzere toplam 500.00 Euro ödenecektir. Futbolcuya ise 2017-2018 futbol sezonu için 1.359.000 Euro sabit transfer ücreti ve takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”