Salih ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu…
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın performansını yeterli bulmadığı Salih Uçan, Sion'a kiralık gitmek üzere.
Fenerbahçe, İsviçre’nin Sion takımıyla Salih Uçan konusunda prensip anlaşmasına vardı.
Salih Uçan bugün İsviçre’de Sion kulübüyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe, Salih Uçan’ın Sion’a satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardı. Salih Uçan’ın bugün Sion için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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Son güncelleme: 09:51 | 31.08.2017