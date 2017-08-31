Oryantiring tutkunları Buca’da buluşuyor!

Buca Kaynaklar bölgesinin muhteşem doğası 8-9 Eylül tarihleri arasında ‘İzmir Kurtuluş Günleri Oryantiring Yarışması’na ev sahipliği yapacak. Türkiye çapında 10 yaş üstü bin 83 doğa sporcusunun katılacağı oryantiring yarışmasında sporcular bir noktadan başka bir noktaya sadece harita ve pusula yardımıyla ulaşabilmek için ter dökecek.

‘İzmir Kurtuluş Günleri Oryantiring Yarışması' 8-9 Eylül tarihleri arasında Buca'da yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Yakamoz Gençlik ve Spor Kulübü ile Buca Belediyesi işbirliğinde düzenlenen oryantiring yarışı Buca'nın Kaynaklar bölgesinin yeşil doğasında gerçekleştirilecek. Yarışmaya Türkiye çapında 10 yaş üstü bin 83 oryantiring sporcusu katılacak.

Yarışa katılan doğa sporcularının Kaynaklar bölgesinin ormanlık ve engebeli arazisinde sadece harita ve pusula yardımıyla belirlenen noktalara en kısa sürede ulaşması hedefleniyor.

Son yıllarda yoğun ilgi gören oryantiring sporu, her türlü arazi ve iklim şartlarında harita ve pusula yardımı ile bir noktadan başka bir noktaya ulaşabilmeyi amaçlayan bir spor dalı. Bireysel veya takım olarak oynanan bir doğa sporu olan oryantiring, sporcunun fiziki gücünü, taktik ve tekniğini geliştiren, ani ve doğru karar verebilme yeteneğini olgunlaştıran yönüyle dikkat çekiyor.