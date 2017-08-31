Luis Neto takımla çalıştı

Fenerbahçe'nin Zenit’ten 1 yıllığına kiraladığı deneyimli stoper Luis Neto, imzayı attığı günün akşamında takımla birlikte antrenmanda takımdaki yerini aldı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Portekizli stoper Luis Neto takımdaki yerini aldı.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular, ardından sahaya geçtiler. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, çift kale maçın sonrasında antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamladılar.

Luis Neto antrenmanda

Fenerbahçe’nin Zenit'ten 1 yıllığına kiraladığı deneyimli stoper Luis Neto, bugün imzayı attı ve akşam saatlerinde yapılan antrenmanda takımdaki yerini aldı. 29 yaşındaki Portekizli savunmacı antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli ise çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

Öte yandan milli takımlarda bulunan oyuncular Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Robin van Persie, Giuliano Victor De Paula, Oğuz Kağan Güçtekin ve Ahmethan Köse antrenmanda yer almadı.Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.