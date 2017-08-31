Lucescu’nun Ukrayna 11’i netleşiyor… Tecrübeli isimler…

Mircea Lucescu, Ukrayna engelini A Milli takımdaki tecrübeli isimlerle geçmeye hazırlanıyor. Rumen çalıştırıcı, Emre, Arda, Burak, Nuri ve Caner'i ilk 11'de sahaya sürecek.

A Milli Futbol Takımımız, Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubunda Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Riva’daki kampını tamamlayan ve maçın oynanacağı Kharkov şehrine geçen ay yıldızlı ekipte, kadro şekillenmeye başladı. Teknik direktör Mircea Lucescu, Ukrayna karşısında tecrübeli oyuncularına güveniyor. Rumen teknik adam 3 yıl sonra kadroya çağrılan Emre’nin yanı sıra, bu sezon Barcelona’da forma şansı bulamayana Arda’yı 11’de sahaya sürmeyi planlıyor. Uğur Meleke Lucescu`dan hesap sordu! Köşe yazarı Uğur Meleke,son yazısında Milli takım'da yaşanan olaylarla ilgili yazı kaleme aldı. İlgili Haberi Oku

Ayrıca, Burak, Caner, Nuri, Mehmet Topal da kritik mücadelede forma giymeye en yakın isimler. Savunma hattını Şener-Ömer-Mehmet Topal ve Caner’den oluşturmayı planlayan Lucescu’nun, orta sahada EmreNuri, Arda, hücum hattında ise Hakan, Cengiz ve Burak ile maça başlaması tahmin ediliyor. Deneyimli çalıştırıcı, maç öncesi Metalist Stadı’nda yapılacak son antrenmanda 11’ni kesin olarak belirleyecek. (NTVSPOR) Mircea Lucescu`nun sözlerine NTV Spor yorumcusu Mert Aydın`dan sert yanıt İlgili Haberi Oku