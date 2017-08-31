Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain transferini açıkladı!

Liverpool, Arsenal'den Alex Oxlade-Chamberlain'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

Liverpool, bir süredir ilgilendiği Alex Oxlade-Chamberlain’i son günde renklerine bağlamayı başardı.

İngiliz devi, transferin son gününde Arsenal’in yıldızını kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Liverpool, İngiliz oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kıyı ekibinin Londra devine bu transfer için 38 milyon euro civarında bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Southampton altyapısında yetişen Chamberlain, 2011’de henüz 18 yaşındayken 15 milyon sterlin karşılığında Arsenal’e transfer olmuştu.

24 yaşındaki yıldız futbolcu, İngiltere Milli Takımı formasını da terletiyor.

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