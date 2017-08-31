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Galatasaray’dan manidar Asamoah duyurusu!

Bu transfer sezonunda futbol severler (hatta sevmeyenler) birbirinden ilginç transfer duyurularına şahit oldu. Galatasaray'ın resmi hesabından Asamoah ile ilgili attığı göndermeli tweet ise bu duyuruların en ilginçlerinden biri oldu.
16:1431 Ağustos 2017
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Galatasaray’dan manidar Asamoah duyurusu!

Galatasaray, sol bek Asamoah için Juventus kulübüyle anlaşma sağladı. Sarı kırmızılı kulüp bu sabah söz konusu transferi Twitter’dan esprili şekilde ima etti. Paylaşılan fotoğrafta sahanın tamamı gölgede kalırken sol bek bölgesinde güneş açtığı görülüyor.

Sarı kırmızılılar, 4 yıllık kadrosuna kattığı Ganalı yıldız için İtalyan ekibine 4.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Yönetim, Asamoah ile masaya oturmuş ve bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşmıştı. Juventus’un uzun süren pazarlıklar sonucunda ikna olduğu ve Ganalı yıldızın Galatasaray’da forma giymek istediğini tekrar etmesi üzerine transferine onay verdiği belirtildi.

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Son güncelleme: 17:35 | 31.08.2017
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