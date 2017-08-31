Galatasaray’dan manidar Asamoah duyurusu!

Bu transfer sezonunda futbol severler (hatta sevmeyenler) birbirinden ilginç transfer duyurularına şahit oldu. Galatasaray'ın resmi hesabından Asamoah ile ilgili attığı göndermeli tweet ise bu duyuruların en ilginçlerinden biri oldu.