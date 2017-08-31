Galatasaray’dan manidar Asamoah duyurusu!

Galatasaray, sol bek Asamoah için Juventus kulübüyle anlaşma sağladı. Sarı kırmızılı kulüp bu sabah söz konusu transferi Twitter’dan esprili şekilde ima etti. Paylaşılan fotoğrafta sahanın tamamı gölgede kalırken sol bek bölgesinde güneş açtığı görülüyor.
Günaydın #Galatasaray Ailesi pic.twitter.com/NijnhX0ItX
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Ağustos 2017
Sarı kırmızılılar, 4 yıllık kadrosuna kattığı Ganalı yıldız için İtalyan ekibine 4.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Yönetim, Asamoah ile masaya oturmuş ve bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşmıştı. Juventus’un uzun süren pazarlıklar sonucunda ikna olduğu ve Ganalı yıldızın Galatasaray’da forma giymek istediğini tekrar etmesi üzerine transferine onay verdiği belirtildi.