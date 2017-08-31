Galatasaray Asamoah ve Denayer transfelerini bitirdi (Galatasaray KAP açıklamasını yaptı) Kwadwo Asamoah kimdir?

Asamoah Galatasaray'da! Galatasaray transferde son dakika bombalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar Manchester City'den Denayer ve Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ı resmen transfer etti. Peki Galatasaray'ın yeni transferi Asamoah kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Asamoah KAP açıklaması geldi mi?

Galatasaray transferde gövde gösterisine devam ediyor. Bu sezon tarihinin en verimli transfer dönemini geçiren Galatasaray, Manceshter City’den eski oyuncusu Jason Denayer ve Juventus’tan Ganalı oyuncu Kwadwo Asamoah’ı transfer etti. Peki Galatasaray’ın yeni transferi Asamoah kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

TARAFTARA BAYRAM HEDİYESİ

Galatasaray, transfere doymuyor. Bu sezon kadrosuna 7 yıldız oyuncu katarak adeta transferde gövde gösterisi yapan ve lige de fırtına gibi bir giriş yapan Galatasaray, Juventus’un Ganalı yıldızı Kwadwo Asamoah’ı da resmen renklerine bağlamak üzere.

Son dakika Galatasaray, Denayer`i yeniden kiraladı Galatasaray takımda daha önce 1 sezon kiralık forma giyen Jason Denayer'i yeniden kiraladı. İlgili Haberi Oku

KAP AÇIKLAMASI GELİYOR

Transferi uzun bir süredir beklenen ve adeta yılan hikayesine dönen Asamoah’la ilgili girişimlerini son ana kadar sürdüren Galatasaray, oyuncunun da baskısıyla İtalyan devi Juventus’un inadını kırdı ve transferde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılıların Asamoah transferini gün içinde resmen açıklayarak taraftara adeta bayram hediyesi vermesi bekleniyor.

DENAYER İSTANBUL’DA

Galatasaray, 2015-2016 sezonunda İngiliz devi Manchester City’den kiralık olarak transfer ettiği Jason Denayer transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, tıpkı Juventus gibi son ana kadar bekleyen Manchester City’yi ikna etti ve Denayer’in de “Ben Galatasaray’da oynamak istiyorum” sözüyle transferi resmen bitirdi ve oyuncuyu İstanbul’a getirdi.

Younes Belhanda: `Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed` Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Belhanda, Galatasaray dergisine verdiği röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Takım olarak savaşan bir ruha sahip olduklarını belirterek, “Önemli olan, sahadaki herkesin birbiri için mücadele etmesi” dedi. İlgili Haberi Oku

ASAMOAH KİMDİR?

Kwadwo Asamoah (d. 9 Aralık 1988, Akra), Ganalı futbolcudur. Serie A ekibi Juventus’ta, orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Aynı zamanda Gana Millî Futbol Takımı oyuncusudur.

2005-2006 sezonunda kariyerine Kaaseman takımının altyapısında başlayan Ganalı oyuncu, sol bek, sol açık ve orta sahanın ortasında oynayabiliyor. 1.73 boyundaki Asamoah, Gana Milli Takımı formasını 57 kez sırtına geçirdi.

6 yıldır kariyerini güçlü İtalyan devi Juventus’ta sürdüren yıldız oyuncu, 13 yıllık profesyonel futbol kariyerinin 11 yılını İtalya’da geçirdi.

Doğum tarihi: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)Doğduğu il: Accra / GanaBoyu: 1,73 mUyruğu: GanaMevki: Sol Bek – Orta saha sol – Merkez orta sahaAyak: Sol ayakGüncel piyasa değeri: 11 milyon €Oynadığı takımlar: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus