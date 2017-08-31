Sevilla, Carole’ü resmen kiraladı

İspanya La Liga ekibi Sevilla, Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Lionel Carole'ü kiraladı.

La Liga ekiplerinden Sevilla, sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Lionel Carole’ü 1 yıllığını kiraladı. Satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro olduğu belirtilirken, İspanyol kulübünün sarı-kırmızılı kulübe kiralama bedeli olarak 350 bin bin Euro ödeyeceği ifade edildi.

Sevilla’nın resmi sitesine açıklamalarda bulunan Carole, transferden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Kariyerimde yaşadığım en büyük fırsatlardan birisi. Galatasaray büyük kulüp ama, Sevilla’da oynamak başka bir şey. Buraya geldiğim için çok mutluyum” dedi.

Galatasaray, bu sezon Sevilla’dan da Brezilyalı sağ bek Mariano’yu kadrosuna katmıştı.

2015 yazında 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer edilen Carole, geçen sezon 31 maçta sarı kırmızılı formayı giydi ve 1 gol, 3 asistle oynadı.

KAP’a yapılan resmi açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Jules Carole’un 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Sevilla F.C.S.A.D. (Sevilla) kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Sevilla kulübü Şirketimize 350.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, Sevilla Kulübü 31.05.2018 tarihine kadar net 3.500.000 Euro bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma hakkına sahiptir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”