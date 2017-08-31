Son Dakika | Galatasaray bombayı patlattı! Kwadwo Asamoah…
Galatasaray Kulübü, Juventuslu futbolcu Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna kattı.
Uzun süren görüşmelerin olumlu sonuçlanması sonrası 4 yıllık anlaşma sağlandı. Ganalı futbolcuya bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro verilirken, Juventus’a da 4.7 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun İstanbul’a getirilmesi bekleniyor.
31 Ağustos 2017 Denayer, İstanbul`a geldi! Galatasaray, İngiliz ekibi Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı Jason Gregory Denayer'i İstanbul'a getirdi. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 09:35 | 31.08.2017