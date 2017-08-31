Son Dakika | Galatasaray bombayı patlattı! Kwadwo Asamoah…

Galatasaray Kulübü, Juventuslu futbolcu Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna kattı.

Uzun süren görüşmelerin olumlu sonuçlanması sonrası 4 yıllık anlaşma sağlandı. Ganalı futbolcuya bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro verilirken, Juventus’a da 4.7 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun İstanbul’a getirilmesi bekleniyor.

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