Fransa, Hollanda’ya acımadı

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda Fransa ile Hollanda karşı karşıya geldi. Stade de France’ta oynanan mücadeleyi Horozlar 4-0 kazandı.
14. dakikada Griezmann’ın golüyle 1-0 öne geçen Fransa ilk yarıyı üstün tamamladı. Hollanda’da Kevin Strootman 5 dakika içerisinde gördüğü sarı kartla nedeniyle takımını 61. dakikada 10 kişi bıraktı.
Lemar 73’te farkı 2’ye çıkarırken, 88’de skoru 3-0 yaptı! Gün içerisinde Monaco’dan PSG’ye transfer olan Mbappe ise 76. dakikada oyuna girdiği mücadelenin duraklama dakikalarında maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.
Hollanda’da Van Persie 64. dakikada Janssen’in yerine oyuna dahil oldu.
Fransa 16 puanla liderliğe yükselirken, Hollanda 10 puanla 4. sıraya geriledi.
GRUBUN DİĞER MAÇLARI
Bulgaristan 3-2 İsveç
Lüksemburg 1-0 Belarus