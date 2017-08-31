SON DAKİKA… Fenerbahçe’de Neto imzayı attı

Fenerbahçe Kulübü, Zenit'te forma giyen defans oyuncusu Luis Neto ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun transferi konusunda her konuda anlaşma sağladığını bildirdi.

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