SON DAKİKA… Fenerbahçe’de Neto imzayı attı
Fenerbahçe Kulübü, Zenit'te forma giyen defans oyuncusu Luis Neto ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun transferi konusunda her konuda anlaşma sağladığını bildirdi.
29 yaşındaki defans oyuncusu Zenit Kulübü’nden satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandı.
30 Ağustos 2017 Fenerbahçe`ye kötü haber! WBA transfer yaptı Fenerbahçe'den Josef de Souza'yı istediği iddia edilen West Bromwich Albion, PSG'den ön libero Grzegorz Krychowiak'ı kiraladı. İlgili Haberi Oku Kulüpten yapılan açıklamada, “Portekizli futbolcu Luis Neto ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını ve Neto’nun Çubuklu ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz” denildi.
Son güncelleme: 17:13 | 31.08.2017