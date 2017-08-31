Feghouli takıma alışıyor

Antalyaspor maçına hazırlanan Galatasaray'da takımla çalışmalarını sürdüren Feghouli da temposunu arttırıyor.

alatasaray , Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki idman, topla ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, ardından interval koşu gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışmaları üzerinde durulurken interval koşu sonrasında bir kez daha top tutma çalışması yapıldı. Antrenmanın son kısmında ise dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.