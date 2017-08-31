Dünya şampiyonu atlet Pierre-Ambroise Bosses saldırıya uğradı!

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fransız atlet Bosse, tatil için gittiği Bordo yakınlarındaki Arcachon'da saldırıya uğradı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 8 Ağustos’ta yapılan 16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 800 metre erkekler finalinde birinci olup Fransa’ya şampiyonluğu taşıyan ve altın madalyanın sahibi olan Pierre-Ambroise Bosse, tatilini geçirdiği Batı Fransa’da Bordo yakınlarındaki Arcachon’da saldırıya uğradığını ve sezonu kapattığını açıkladı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bosse sosyal medya hesabından olayla ilgili “3 kişinin vahşi saldırısına maruz kaldım. Saldırı, yüzümde çok sayıda kırığa, iş göremezlik raporuna ve tahmin edilemeyecek derecede moral bozukluğuna neden oldu” açıklamasını yaptı.

Fransız yerel gazetesi Sud-Ouest, saldırganların olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığını açıkladı. Pazar günü sabaha karşı bir gazinonun araç parkında meydana gelen olay hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Gazete, eğlence mekanından ayrılmak üzere olan Bosse’un fotoğraf çektirmek isteyen birkaç kişinin isteğini kabul ettiğini, çekim sonrasında aracına binen şampiyon atletin daha sonra aracından inerek kavgaya tutuştuğunu aktardı. Gazete ayrıca saldırıya çok sayıda kişinin katıldığını ve saldırganların şampiyon atleti linç etmeye çalıştığını ileri sürdü.