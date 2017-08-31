Dortmund, Manchester City’den Jadon Sancho’yu aldı

Dembele transferinden 105 milyon Euro kazanan Borussia Dortmund, Manchester City'den genç futbolcu Jadon Sancho'yu kadrosuna dahil etti.

SKOR DIŞ HABER – Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, Manchester City alt yapısından 17 yaşındaki Jadon Sancho’yu transfer etti. Dortmund gelecek vaadeden İngiliz futbolcuya, Dembele’den boş alana 7 numarayı verdi.

U17 Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere’nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve şampiyonanın en iyi futbolcusu seçilen Sancho’nun maliyeti ise sadece 210 bin Pound tuttu!

Dortmund’un sportif direktörü Michael Zorc ise yaptığı açıklamada, “Sancho ile anlaşmaktan dolayı çok memnunuz. O Avrupa futbolcunun gelecekteki yıldızlarından biri olacak” dedi.

Dortmund geçen sezon kadrosuna kattığı Dembele transferinden 105 milyon Euro kazanmıştı.