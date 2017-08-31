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Denayer sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın Manchester City'den kiraladığı Denayer sağlık kontrolünden geçti.
12:1831 Ağustos 2017
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Denayer sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Jason Denayer sağlık kontrolünden geçti.

Belçikalı futbolcunun Medical Park Bahçelievler’deki sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.

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Etiketler
galatasaray Jason Denayer Manchester City sağlık kontrolü transfer
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