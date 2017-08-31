Denayer sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın Manchester City'den kiraladığı Denayer sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Jason Denayer sağlık kontrolünden geçti.
Belçikalı futbolcunun Medical Park Bahçelievler’deki sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
31 Ağustos 2017 Son Dakika | Galatasaray bombayı patlattı! Kwadwo Asamoah... Galatasaray Kulübü, Juventuslu futbolcu Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna kattı. İlgili Haberi Oku